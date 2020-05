Salento si illumina a led

Il Comune di Salento, guidato dal sindaco Gabriele De Marco, intende porre in essere azioni concrete volte a ridurre i consumi energetici, ad aumentare l’efficienza e a ridurre l’inquinamento luminoso dell’impianto di illuminazione pubblica.

L’Ente è proprietario di circa 594 punti luce, posizionati sulle vie e sulle piazze del territorio comunale e i corpi illuminanti sono costituiti da apparecchi dotati di sorgente luminose con diversa tecnologia, in alcuni casi anche obsoleta, che non consente un adeguato risparmio dei consumi energetici.

Nel rispetto della normativa vigente in materia di risparmio energetico e al fine di ridurre la spesa per il servizio di pubblica illuminazione, l’amministrazione comunale intende adeguare i punti luce del territorio comunale. Nello specifico intende dotarli di una tecnologia led, che consenta una gestione semplificata del servizio, notevoli vantaggi economici e nel contempo realizzando l’adeguamento illumino-tecnico e il risparmio energetico.

Il Comune cilentano ha sondato la possibilità di effettuare l’intervento di riconversione degli impianti mediante affidamento in projectfinancing, finanziando i costi dell’investimento con le economie derivanti dal risparmio energetico ottenuto nella gestione degli impianti. In aggiunta ed in alternativa al ricorso del projectfinancing, si farà un’ attenta verifica sulla sussistenza di ulteriori soluzioni giuridiche e finanziarie utili a raggiungere la finalità in disamina.