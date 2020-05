Sala Consilina, da giovedì mercato a pieno regime

Da giovedì 28 maggio a Sala Consilina il mercato settimanale del giovedì funzionerà a pieno regime con l’accesso alla vendita anche ai venditori ambulanti di abbigliamento, calzature e casalinghi che avranno in parta una nuova collocazione: alimentari e prodotti ortofrutticoli resteranno in Piazza Umberto I e Piazzetta Garibaldi (Giardinetti) invece tutti gli altri saranno collocati lungo via Matteotti.

Le bancarelle saranno posizionate a partire dall’incrocio con via Giocatori, resterà invece libera la parte di via Matteotti che dall’incrocio con via Giocatori si congiunge con via Mezzacapo.

A darne notizia sono stati il sindaco Francesco Cavallone ed il consigliere comunale delegato al Commercio, Vincenzo Garofalo.