Metrò del Mare in Cilento: ecco orari e prezzi

Come anticipato nei giorni scorsi, partirà il prossimo 1 luglio il Metrò del Mare. Il servizio collegherà i porti del Cilento con Salerno, Costa d’Amalfi e Capri. Tre le linee con prezzi che variano dai 3,50 euro per i viaggi tra centri del Cilento costiero ai 19 euro per raggiungere Capri. L’isola azzurra potrà essere raggiunta da Sapri, Palinuro, Acciaroli e San Marco di Castellabate il lunedì e il venerdì; il martedì, il mercoledì e il giovedì a questi porti si aggiungono anche Pisciotta, Camerota e Casal Velino.

La Costa d’Amalfi sarà raggiungibile da Agropoli e San Marco di Castellabate (lunedì e venerdì) mentre tutti i porti saranno collegati a Salerno il sabato e la domenica.