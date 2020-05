Castellabate, appello per riaprire centri estivi per bambini

“Facciamo riaprire i centri estivi per i nostri bambini”. Questo l’appello dell’assessore del Comune di Castellabate Elisabetta Martuscelli. “Ho scritto al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in merito alla ripartenza del centro estivo, un presidio indispensabile che da anni garantiamo nel nostro Comune – spiega- Mi sono fatta portavoce delle istanze dei tanti genitori che, soprattutto in estate e in una località turistica come Castellabate, inizieranno a lavorare, con difficoltà crescenti visti i tempi difficili dati dalla situazione d’emergenza sanitaria”.

“Adesso è fondamentale dare risposte chiare di supporto alle famiglie che stanno affrontando già da mesi le difficoltà dovute alla chiusura delle scuole – conclude Martuscelli – Mi auguro di ricevere una pronta e positiva risposta da parte della Regione”.