Caselle in Pittari, dal primo giugno riaprono ristoranti e pizzerie

Le cucine e i forni dei ristoranti e delle pizzerie di Caselle in Pittari si riaccendono dal primo Giugno, tutti insieme con un flashmob in live streaming. “Dal primo giugno i nostri ristoranti e le nostre pizzerie riapriranno al pubblico – fanno sapere dal Comune-Rispettando le norme di sicurezza, garantendo gli spazi e i supporti necessari ricominceremo a mettere a tavola i nostri piatti, le nostre pizze, il nostro pane e il nostro vino.

“Trasìti, l’acqua vuddi” è un’iniziativa nata per raccontare questa ripartenza post quarantena. “Dalle nostre pagine social, a partire dalle ore 20.00 di lunedì primo Giugno lanceremo dei video in diretta in cui contemporaneamente racconteremo questo momento di ripartenza dalle nostre cucine. Abbiamo deciso di agire insieme per dare un segnale forte, di unione e di lavoro condiviso – spiegano da Palazzo di città- Questo periodo ci ha uniti, ci siamo confrontati, abbiamo trovato il tempo e il modo di raccontarci quello che siamo, i nostri limiti e le nostre potenzialità, come singoli ma soprattutto come collettivo. Siamo consapevoli che le porte dei nostri locali, rappresentano per molti dei nostri ospiti, le porte della nostra comunità, questo è per tutti noi un onore ma anche una grande responsabilità. Al centro di questa ripartenza c’è innanzitutto lo spirito ospitale che ci contraddistingue da sempre, il cibo è sociale ed è con questo spirito che ricominceremo a lavorare.

“Ricominceremo a stare di nuovo insieme, attorno ad un piatto, a guardarci negli occhi e a vivere bene, anche grazie a quello che mangiamo” fanno sapere i Ristoratori di Caselle in Pittari Michele, Mario, Clorinda, Angelo, Donatello, Nicola e Massimo (Ristorante Zi Filomena, Ristorante Pizzeria Lo Sceriffo, Ristorante Pizzeria La Pietra Azzurra, Agriturismo Pittari, Osteria Tancredi, Ristorante Cavaliere, Agriturismo La Botte Caselle in Pittari).