Carenza di giudici al Tribunale di Vallo, petizione del Codacons

VALLO DELLA LUCANIA. “La situazione della carenza di organico del Tribunale di Vallo della Lucania è un problema non più rinviabile. La denuncia . Domenico Lentini, Presidente del COA di Vallo della Lucania, sulle condizioni del personale del Tribunale di Vallo della Lucania è gravissima. Di fatto a paralizzare la giustizia nel nostro territorio non è la pandemia da Covid -19 ma la annosa mancanza di Magistrati Togati da destinare, soprattutto, al settore civile”. A sostenerlo Bartolomeo Lanzara, responsabile del Codacons Comuni Velini.

L’associazione fa sapere che sosterrà in tutti i modi il presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati nelle sue iniziative tese a risolvere e sbloccare l’azione giudiziaria.

“Da anni i cittadini del Cilento chiedono diritti, legalità, sicurezza e un servizio di giustizia efficiente – fa sapere Lanzara – Non è più tempo di demagogia perché il rischio all’orizzonte, se la situazione non cambierà, è la soppressione del Tribunale di Vallo della Lucania. Occorre una azione sinergica che coinvolga Avvocati, Magistrati, Parlamentari, Sindaci e la stessa società civile per contrastare con forza l’indifferenza dimostrata dalle istituzione per il nostro territorio. Per questo è necessario intervenire tempestivamente nell’affrontare il problema con interventi immediati a tutela del Tribunale di Vallo della Lucania”.

Nelle prossime settimane, se la situazione non si sbloccherà, il Codacons Cilento promuoverà una petizione di protesta indirizzata al Ministro della Giustizia.