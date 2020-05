Capaccio Paestum: per le spiagge arrivano gli steward

CAPACCIO PAESTUM. Non ha perso tempo il sindaco Franco Alfieri per organizzare la stagione estiva 2020. Il primo cittadino ieri ha incontrato i rappresentanti degli uffici comunali e i componenti della sua amministrazione; oggi, invece, confronto con i balneari per parlare della gestione della costa alla luce dell’emergenza covid. La premessa è la seguente: “tutti devono poter usufruire delle spiagge libere del nostro Comune. Siamo già al lavoro in tal senso”, ha detto Alfieri.

Il primo cittadino preannuncia una ordinanza che disciplinerà il modo di comportarsi seguendo le regole già fissate dal Governatore De Luca. La polizia locale vigilerà sul rispetto del distanziamento, ma non solo. “Faremo delle assunzioni tramite la società partecipata. Tantissimi giovani che non hanno trovato occupazione nelle attività stagionale avranno la possibilità di lavorare per controllare le spiagge libere”.

Il primo cittadino immagina dei controlli tramite degli “steward” sulle spiagge e annuncia la volontà di voler investire su questa stagione estiva, per far sì che sia sicura. Il Comune di Capaccio Paestum può contare su ben 6 chilometri di spiagge libere.