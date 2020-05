Cilento: torna il Metrò del Mare

Send an email

Torna il Metrò del Mare. Dopo l’annuncio di Italo è pronto a prendere il via anche un altro servizio pensato per collegare il Cilento con le altre località turistiche del territorio. Le linee che uniranno i porti del comprensorio con Napoli, Capri, Salerno e Amalfi. Dall’1 luglio i collegamenti per il Cilento

Coinvolti i porti di Agropoli, Castellabate, Pollica, Casal Velino, Pisciotta, Palinuro, Marina di Camerota e Sapri.

Saranno istituite le linee Salerno-Cilento, Cilento-Costa d’Amalfi e Sapri-Capri-Napoli.

Invariate le tariffe: 3 euro per i bambini fino a 12 anni. 12 euro per gli adulti.