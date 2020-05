Send an email

Camerota, manifesti abusivi della minoranza: non hanno pagato la tassa

La Soget spa, società gestrice del servizio di affissione nel Comune di Camerota, ha coperto i manifesti affissi dal gruppo di minoranza ‘Camerota Riparte’. I tre consiglieri che siedono in Consiglio Comunale, Pierpaolo Guzzo, Vincenzo Del Gaudio e Domenico Spiniello, avevano stilato un elenco di soluzioni in vista della nuova stagione estiva per combattere l’emergenza economica post Fase 1.

Il gruppo politico, però, ha fatto affiggere i manifesti senza autorizzazione e senza versare il dovuto contributo nelle casse della Soget.