Ambulatori medici in aree interne: Ascea aderisce al progetto “Bimed we care”

Il Comune di Ascea, con a capo il sindaco Pietro D’Angiolillo, ha scelto di aderire alla proposta pervenuta dall’associazione Bimed (Biennale delle arti e delle scienze del Mediterraneo) manifestando la disponibilità ad ospitare presso il territorio comunale un ambulatorio “Bimed We Care”. Il progetto sperimentale è finalizzato a strutturare un sistema complementare al servizio sanitario nazionale nelle aree interne e marginali.

Nello specifico saranno istituiti ambulatori dedicati alla prevenzione ed alla diagnosi. Il progetto della BIMED sarà attivato in varie comuni delle province di Salerno e Avellino

L’adesione alla proposta di candidatura non prevede alcun onere finanziario ma la sola messa a disposizione di un locale in comodato d’uso gratuito idoneo ad ospitare un ambulatorio medico. L’Ente, difatti, concederà per tre anni un locale idoneo sito in via XXIV maggio.