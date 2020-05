Alta velocità nel Mezzogiorno: 40 milioni dal Governo

40 milioni per le tratte ferroviarie meridionali Salerno – Reggio Calabria e Taranto – Metaponto – Potenza – Battipaglia. E’ quanto previsto dal decreto rilancio che peraltro penalizza particolarmente il sud, considerato che il Governo ha stanziato ben settanta milioni di euro per la Variante di Riga, in Alto Adige, cento milioni per il collegamento Bergamo – Aeroporto di Orio al Serio, 102 milioni per la ferroviaria Pontremolese (tra Parma e La Spezia).

Ci sono comunque novità per l’alta velocità nel Meridione seppur marginali rispetto ad altri grandi progetti.

Rete ferroviaria italiana è stata autorizzata a utilizzare 25 milioni per quest’anno e 15 per il prossimo “per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di potenziamento, con caratteristiche di alta velocità, delle direttrici ferroviarie Salerno – Reggio Calabria, Taranto – Metaponto – Potenza – Battipaglia e Genova – Ventimiglia”.

Le somme saranno prelevate dal fondo istituito con la legge di bilancio 2017 “e non finalizzate a specifici interventi nell’ambito del Contratto di programma 2017-2021“.