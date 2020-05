Agnone Cilento: rapace in difficoltà recuperato in mare

Insolito recupero nel mare di Agnone Cilento. Un pescatore del posto è ritornato in porto con un rapace come “bottino” di pesca. L’animale in difficoltà non riusciva a prendere il volo e così è stato messo in salvo. Successivamente è stato consegnato al vicesindaco Pasquale Tarallo che a sua volta a contattato l’Asl che lo ha preso in carico.

L’uccello sarà ora trasferito in un centro di recupero.

“Ringrazio con tutto il cuore chi si è prodigato per salvarla ed ha avuto la sensibilità di aiutare questo animale e salvarlo da morte certa”, ha detto il vicesindaco Pasquale Tarallo