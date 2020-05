Send an email

A Valle dell’Angelo: presto un parco giochi per i più piccoli

VALLE DELL’ANGELO. Approvato il progetto per un parco giochi per bambini, grazie all’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Nello specifico l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Salvatore Iannuzzi, ha risposto all’avviso pubblico con il quale l’Ente Parco puntava ad individuare aree urbane degradate per eventuali interventi di bonifica e riqualificazione.

Lo scopo è di riqualificare uno spazio inutilizzato e degradato attrezzandolo con giostre per i bambini del paese. L’intervento sarà eseguito dal Parco che ha proposto il progetto all’ente comunale che a sua volta ha dato il via libera

Il Comune di Valle dell’Angelo, una volta ultimato l’intervento, dovrà impegnarsi a provvedere alla custodia e manutenzione dell’opera. Il progetto prevede un costo totale di circa 35 mila euro.