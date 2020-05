Sassano: riaprono i parchi giochi

SASSSANO. “Oggi pomeriggio alle 14 riapriremo il Parco giochi della Villa Comunale Paolo Borsellino, i Parchi giochi di Varco, Caiazzano, di Piazza Sandro Pertini, della piazzetta Radio Libere 1976 e l’area giochi della Madonna del Carmine”. Lo ha annunciato il sindaco Tommaso Pellegrino. “Dopo la sistemazione del verde e dopo l’attività di sanificazione – dice il primo cittadino – i nostri bambini potranno ritornare a divertirsi e a respirare all’aperto”. Da Pellegrino anche delle raccomandazioni ai genitoridi avere la massima prudenza, in particolare evitando aggregazioni sociali; per quanto ci riguarda, settimanalmente, continueremo le attività di sanificazione e igienizzazione.

Il sindaco sassanese non nasconde l’importanza di queste aree e il ruolo che hanno per la comunità, di qui scelta di investire per la realizzazione e la manutenzione: “Ho sempre pensato che occuparsi concretamente di politiche per le famiglie significasse realizzare luoghi di aggregazione come parchi e “aree giochi”, cioè luoghi in cui i genitori e i nonni potessero accompagnare i propri figli e i propri nipoti”.

“In dieci anni di Amministrazione a Sassano abbiamo investito molto in politiche per le famiglie – conclude – con la realizzazione e la sistemazione di parchi e aree attrezzate per bambini, spesso attraverso interventi di riqualificazione di luoghi degradati”.