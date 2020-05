Send an email

Sant’Arsenio: più sicurezza sulla ex SS426, limite a 30 km/h

SANT’ARSENIO. Più sicurezza nel Comune di Sant’Arsenio. La giunta comunale ha istituito un nuovo limite di velocità sulla ex SS426, dal confine con il Comune di San Pietro al Tanagro e fino al cimitero comunale. Non sarà possibile superare i 30 km/h. Un modo per garantire più sicurezza nel centro abitato. Già nelle scorse settimane il sindaco Donato Pica aveva chiesto un parere alla Polizia Municipale sull’istituzione del limite di velocità a 30km/h; l’Ente aveva anche interloquito con la Provincia di Salerno, competente con l’arteria.

Acquisiti tutti i pareti la giunta comunale ha dato il via libera alla modifica. “L’obiettivo è quello di moderare innanzitutto la velocità, a tutela delle utenze deboli, dei pedoni, e dell’ambiente per ragioni di sicurezza e per ridurre il pericolo di incidenti, privilegiando le funzioni principalmente urbane dei quartieri (residenziali, commerciali, ricreativi, scolastici) rispetto al traffico motorizzato secondo le indicazioni delle linee guida dei piani della sicurezza stradale urbana“, fanno sapere da palazzo di città.

Spetterà ora alla Polizia Municipale provvedere al posizionamento di apposita cartellonistica.