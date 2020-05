Santa Marina, Fortunato: “De Luca è contro i giovani”

Il Sindaco Di Santa Marina Giovanni Fortunato chiede al Governatore De Luca libertà di decisioni ai sindaci del territorio e la possibilità, per i giovani del luogo e per le attività, di estendere l’orario di aperture dei locali oltre le 23.

“Continuo a sostenere che in questa fase 2 dovrebbe essere demandata ai sindaci la possibilità di decidere per il proprio territorio. Non è possibile annunciare provvedimenti senza tener conto delle realtà locali che sono diverse- Ha dichiarato il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato- La fase 1 è finita fortunatamente, grazie ai comportamenti esemplari di tutti i cittadini e al lavoro brillante dei nostri sanitari, delle forze dell’ordine, del volontariato e tutte le amministrazioni locali, che sono state in prima linea insieme al Popolo, a proteggere e difendere la propria terra da questo nemico invisibile”.

“A questo punto credo che dovremo dare maggiore fiducia ai nostri cittadini, soprattutto ai giovani, che hanno avuto comportamenti ligi e rispettosi delle regole in questi mesi di chiusura. Il nostro territorio- Continua Fortunato- non è la grande metropoli, qui non esiste la movida delle città. Diamo fiducia ai nostri giovani e ai lavoratori la possibilità di estendere l’orario di apertura oltre le 23, sempre ovviamente nel rispetto delle norme sanitarie per evitare la circolazione del virus. Oggi, grazie agli sforzi e ai sacrifici di tutti, siamo nella fase 2, la fase della ripartenza, noi istituzioni abbiamo il dovere di aiutare chi a fine mese non prende lo stipendio fisso e sicuro”.