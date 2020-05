Send an email

“Un ringraziamento ai cafoni imbecilli”. Non usa mezzi termini il sindaco di Celle di Bulgheria, Gino Marotta, per denunciare attraverso i social l’ennesima microdsicarica sul territorio comunale. A margine di una strada e in un’area verde ignoti hanno pensato bene di gettar rifiuti d’ogni genere. Tra questi anche un frigorifero.

Il primo cittadino ha pubblicato le immagini sui social e in molti sono intervenuti nei commenti chiedendo di individuare i cafoni e sanzionarli.