Nasce Moda Paestum, primo brand associato a “Paestum Couture”

Proseguono le attività dell’Associazione Culturale Paestum Cilento Moda che opera nel campo della Moda e Bellezza in generale, garantendo eventi di spessore internazionali. Molti gli eventi realizzati negli scorsi anni da Lucio Jack Di Filippo, Brand Manager Paestum Couture e Presidente della Moda Paestum. Tra questi il Premio Fashion in Paestum. Si tratta di un contest riservato a giovani stilisti per promuovere artigiani/creativi della moda in total look femminile nel quale metteranno in luce le proprie capacità artistiche valorizzando il talento attraverso la presentazione in passerella di originali creazioni d’alta moda o prêt-à-porter alla presenza di media locali, nazionali ed internazionali, personalità della moda e reti televisive pubbliche e private.

Un altro appuntamento è il Cilento Fashion in Tour: esso prevede tappe in alcune località del Cilento ciascuna delle quali caratterizzata da contesti di Biodiversità, Dieta Mediterranea e Cultura insieme a passerelle di creazioni artistiche haute couture di giovani stilisti i quali, alla fine del tour, si contenderanno, poi, il Premio Fashion nel magnifico scenario della città dei templi di Paestum.

Il Covid-19 purtroppo fermerà gli eventi: il Premio Fashion in Paestum 2020 non sarà garantito per questa stagione, ma l’associazione e lo strepitoso brand manager non si fermano. Si svolgerà sotto forma pubblicitaria, gratuita per i primi 30 giorni il mondo degli eventi dagli outfits di giovani designers fino alle nuove tendenze di rinomati brand che si associano al progetto stesso.