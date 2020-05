Casal Velino: dal Comune pec gratuite per i cittadini

CASAL VELINO. “Al fine di consentire un risparmio di spesa a carico degli utenti/ contribuenti di questo Comune e al tempo stesso di avvalersi dell’utilità di nuovi strumenti di comunicazione, in modo particolare in questo momento in cui l’epidemia in corso impone nuove procedure per interloquire con le Amministrazioni Pubbliche, questa Amministrazione intende dotare gratuitamente i contribuenti che ne faranno richiesta, una casella di posta elettronica certificata (PEC) con notevoli vantaggi organizzativi ed economici”.

E’ l’iniziativa dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Silvia Pisapia. L’Ente nei giorni scorsi ha pubblicato un avviso che non a caso arriva in questo periodo: la pec, infatti, è necessaria per comunicazioni e richieste, anche di contributi. Inoltre faciliterà anche le comunicazioni con gli uffici comunali limitando le spese postali.

Per ottenere la Pec è necessario compilare un modulo pubblicato sul sito dell’Ente e inviare una mail all’indirizzo protocollo@pec.comune.casalvelino.sa.it. “Si sensibilizza l’utenza ad aderire a tale iniziativa in quanto consente notevoli vantaggi per tutti evitando soprattutto l’addebito di spese superflue”, fanno sapere da palazzo di città.