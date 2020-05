Sapri, kit per i più piccoli donati da Croce Rossa e Trenitalia

Saranno consegnati domani, dalla Croce Rossa Italiana di Sapri, i kit per i bambini donati da Trenitalia e dalla stessa associazione di volontariato. Un regalo per i più piccoli di età compresa da 5 a 10 anni. L’appuntamento è sabato 23 e domenica 24 dalle ore 10 alle ore 13 e nel pomeriggio, dalle ore 16 alle ore 19 i bambini, presso la sede della Croce Rossa dove bimbi e genitori potranno recarsi per ritirare i pacchi.

Ad annunciarlo il presidente dell’associazione Pietro Saggese, il quale ha reso noto che oltre alla consegna dei kit «gli stessi volontari faranno visitare ai bambini la sede della Croce Rossa e spiegheranno loro come si organizzano le attività di giornata». Insomma un’iniziativa lodevole che porterà i più piccoli anche a conoscere da vicino il mondo del volontariato e il modo in cui lavora la Croce Rossa.

«Sarà anche l’occasione per confrontarci con i genitori in vista di alcuni corsi di primo soccorso per gli stessi genitori che intendiamo promuovere prossimamente», ha concluso Saggese.

Per ritirare i kit bisognerà recarsi in sede muniti di guanti e mascherine. I pacchi comprendono generi alimentari e latte in polvere per neonati.