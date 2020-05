Sala Consilina: gruppo “Salesi” pronto a votare sforamento di bilancio

Il gruppo di opposizione “Salesi” è pronto a votare in Consiglio Comunale uno sforamento di bilancio qualora questo dovesse essere necessario per far ripartire l’economia locale ed aiutare imprese e famiglie a risollevarsi dai danni provocati dall’emergenza Coronavirus. A dichiararlo ieri mattina, nel corso di una conferenza stampa, è stato il capogruppo Mimmo Cartolano. Conferenza stampa convocata per fare una analisi di ciò che è stato fatto e avanzare le proposte su cosa fare per il futuro per uscire dalla crisi economica provocata dall’emergenza sanitaria.

“Invito l’Amministrazione Comunale – ha sottolineato Cartolano – ad aprire un tavolo di concertazione per elaborare delle soluzioni congiunte per aiutare a riaprire quelle tante attività, in come quelle della ristorazione, che rischiano di non riaprire più. Se il Comune per aiutare l’economia deve indebitarsi e fare un buco di bilancio noi saremo con l’Amministrazione, le tasse per il periodo del lockdown andrebbero sospesa se non abolite, posticipare di un mese i pagamenti non serve a niente”.

Nel corso della conferenza sono intervenuti anche i consiglieri Angela Freda, Teresa Paladino e Tonino Santarsiere che hanno ribadito la loro disponibilità a collaborare con l’Amministrazione invitandola ad essere anche più presente con i cittadini. I Consiglieri hanno ringraziato inoltre la Protezione Civile e tutti volontari delle varie associazioni per il lavoro svolto in questi mesi.