Piero De Luca: “Errore escludere alcune zone rosse”

”È stato un errore escludere alcune zone rosse dalla possibilità di accedere al Fondo dedicato alle zone maggiormente colpite dall’emergenza coronavirus, tra cui, in Campania, alcuni territori del Vallo di Diano e l’area di Ariano Irpino. In sede di conversione del decreto Rilancio, va assolutamente riformulato l’articolo 112 così da riconoscere a tutti i comuni italiani dichiarati zona rossa di accedere al riparto dello stanziamento di fondi per 200 milioni di euro. Presenteremo un apposito emendamento al riguardo per riequilibrare i livelli di tutele e sostegno a tutte le aree d’Italia provate duramente dalla pandemia, così da non abbandonare nessun territorio del Paese. Sono convinto riusciremo a trovare un’ampia condivisione politica di questa esigenza di modifica in Parlamento.”

Così il deputato dem Piero De Luca, capogruppo in commissione Politiche Ue alla Camera