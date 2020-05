Padula e Sassano: c’è l’esenzione della Tosap

Send an email

Esenzione della Tosap per le attività anche a Padula e Sassano. Il Comune della Certosa ha dato immediata attuazione alle misure organizzative di sostegno contenute nel Decreto Rilancio in favore delle attività di pubblico esercizio (ristoranti,bar, pizzerie, gelaterie,pasticcerie ed esercizi similari). Sul sito istituzionale e’ scaricabile il modello di richiesta di occupazione di suolo pubblico in esenzione di imposta di bollo e Tosap.

Stessa iniziativa anche a Sassano dove l’Ente ha annunciato anche la riapertura del mercato comunale a partire da lunedì 25 maggio.



Sarà consentita la partecipazione a tutti gli operatori economici. Per accedere all’area mercatale è obbligatorio l’uso della mascherina e di rispettare il distanziamento sociale.