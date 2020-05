Albanella: progetto da quasi un milione per il centro storico

ALBANELLA. Circa un milione di euro per il centro storico. L’Ente, guidato dal sindaco Rosolino Bagini, ha dato il via libera allo studio di fattibilità per le opere finalizzate a “promuovere e valorizzare la parte storica dell’abitato del capoluogo”, nell’ambito di un programma di “miglioramento dello stile di vita, nonché come elemento fondamentale per la formazione dell’offerta turistica del territorio attraverso la riqualificazione e la valorizzazione degli elementi del patrimonio storico-architettonico”, spiegano dall’Ente.

A tal proposito è stato approvata la progettazione di fattibilità tecnico-economica dei lavori di riqualificazione del centro storico, redatta dall’ingegnere Carlo De Lucia. Il costo è di 998mila euro, di cui 673mila euro sono relativi ai lavori.