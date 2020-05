Send an email

Postiglione, 1milione per la rete fognaria

Il Comune di Postiglione, grazie al progetto presentato dall’Amministrazione riguardante interventi di efficientamento e riqualificazione della rete fognaria e degli impianti di depurazione, ha ottenuto il finanziamento di 1.086.579,00€. “Questo finanziamento rappresenta un primo importante tassello sul programma di miglioramento in essere del servizio idrico integrato”, sottolineano da palazzo di città.

“Un ulteriore segno della costante attività di lavoro che ha posto in essere questa Amministrazione, impegnata a progetta e realizzare opere necessarie e vitali, che non si vedono, ma migliorano la qualità della vita delle persone e dell’ambiente, da anni ignorate, colmando così con questa opera lacune e disservizi che per troppo tempo hanno creato enorme criticità al nostro paese”, concludono.