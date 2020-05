Send an email

Follow on Twitter

Coronavirus: Caggiano e Sant’Arsenio tornano a contagi zero

“Oggi è un giorno speciale per la nostra comunità: è risultato negativo anche il secondo tampone degli ultimi due nostri concittadini.

Finalmente tutte le persone di Caggiano contagiate da Covid-19 sono guarite”. A dirlo Modesto Lamattina, sindaco del piccolo comune, tra i più colpiti dall’emergenza coronavirus.

“Un risultato importante che ci permette di guardare al futuro con fiducia.

Sono state settimane dure, alcune drammatiche, ma grazie alla collaborazione di tutti, siamo riusciti a contenere il contagio.

Una battaglia è stata vinta ma attenzione a pensare che la guerra sia finita, non abbassiamo la guardia – prosegue – Da pochi giorni siamo entrati nella Fase Due e lentamente stanno riaprendo anche le attività del nostro paese, ma è importante continuare a osservare il distanziamento sociale evitando assembramenti e continuare a utilizzare correttamente la mascherina per non rovinare il lavoro svolto fino ad ora”

Lamattina conclude: “Voglio ricordare ad ognuno di noi che agire responsabilmente e rispettare le regole è l’unica strada che ci potrà condurre a quella quotidianità che tanto ci manca.

Usiamo la testa e rispettiamo le regole”.

Oltre a Caggiano oggi si è registrata la guarigione di tutti i pazienti di Sant’Arsenio.