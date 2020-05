Send an email

Follow on Twitter

Centola – Palinuro: ecco il piano per un’estate sicura

Estate 2020, il Comune di Centola si prepara a fronteggiare i notevoli flussi turistici in arrivo con la necessità di evitare gli assembramenti e garantire il rispetto delle disposizioni previste per l’emergenza covid. A tal proposito l’Ente è pronto a garantire il distanziamento sociale, anche sulle spiagge libere. Dopo un confronto con amministratori locali e rappresentanti degli enti sovracomunali, gruppi di protezione civile e rappresentanti di categoria, sono state immaginate una serie di regole condivise dal consiglio comunale.

Il distanziamento sulle spiagge di Palinuro

Predisposto l’acquisto e l’installazione di 400 basi per ombrelloni che verranno installate a distanze fisse e saranno a disposizione dei bagnanti, evitando così che gli stessi si posizionino irregolarmente e a distanze ravvicinate. Previsti 30 posti presso il porto, 75 al lato destro e altrettanti al lato sinistro della spiaggia nei pressi del campo sportivo, 60 frontalmente. E ancora 80 nella zona adiacente le dune, 40 presso il Club Med e nella zona adiacente l’hotel Saline. Complessivamente sono 7 le postazioni.

L’Ente, inoltre, è pronto a valutare l’approvazione di un regolamento che disciplini gli orari di utilizzo della spiaggia con cambi dei bagnanti ogni sei ore.

Basi e paletti saranno acquistati col contribuito della Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo che garantirà anche la cartellonistica, i contenitori per la raccolta differenziata, i posacenere.

I controlli e l’assistenza

Il Comune come negli anni precedenti garantirà il servizio di salvamento, anche attraverso cani. I controlli saranno affidati ai vigili che monitoreranno le principali arterie del paese, le spiagge ed effettueranno controlli a campione nelle strutture ricettive. I caschi bianchi saranno dotati anche di termoscanner. Si punta inoltre ad implementare la videosorveglianza.

Previste 22 postazioni di assistenza e informazione: 5 mobili e le altre dislocate tra spiagge, porto, parchi giochi, impianti sportivi, mercati, biblioteche.

Mercati e luoghi pubblici

L’Ente punta a regolamentare anche i mercati garantendo il distanziamento e accessi scaglionati; un regolamento fisserà le regole per gli uffici pubblici, i luoghi culturali e i parchi giochi. Non saranno in secondo piano la promozione del territorio e iniziative a sostegno della mobilità sostenibile attraverso bici e mezzi elettrici (l’Ente è pronto a posizionare 4 punti di ricarica). Anche il Parco farà la sua parte e la minoranza consiliare collaborerà alla buona riuscita delle iniziative.