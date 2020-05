La comunità di Polla in lutto per la scomparsa di Antonio De Flora. Classe 1918, con i suoi 102 anni era considerato da tutti il nonno del paese. Una vita di sacrifici, passando anche per la Seconda Guerra Mondiale, Antonio De Flora era amato e benvoluto in paese.

La notizia della sua morte si è diffusa velocemente lasciando in tutti un velo di tristezza