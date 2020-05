Cilento e Diano: da cittadini gesti di solidarietà per le loro comunità locali

Gesti di solidarietà da parte di cittadini del Cilento e Vallo di Diano verso le loro comunità. La “Pharma Guida” del dottor Nicola Guida ha donato al Comune di Omignano e alla comunità omignanese una cospicua quantità (650 confezioni) di biscotti per bambini. Il Sindaco Raffaele Mondelli, nel ringraziare la “Pharma Guida” per la donazione ricevuta, ha fatto sapere che tramite i servizi sociali, vista la consistente quantità, si provvederà a farne estendere la distribuzione anche alle famiglie dei comuni vicini.

A Montesano sulla Marcellana, invece, sono state donate da alcuni cittadini originari di Montesano che vivono al Nord (Genova e Pistoia) delle mascherine con lo stemma del Comune.”La loro lettera è molto incoraggiante – sottolinea il primo cittadino Giuseppe Rinaldi – oltre a mostrare come, pur essendo altrove per ragioni di lavoro o scelte personali, si porta sempre il proprio paese natale nel cuore. Li ringrazio per la donazione e il gesto che si unisce a tanti altri gesti di sostegno e vicinanza alla nostra comunità in questa fase così delicata. Ringraziamo tutti davvero”.

“Le mascherine verranno consegnate agli studenti, docenti e personale scolastico de nostro Istituto Tecnico per il Turismo impegnati nello svolgimento prossimo e in presenza degli Esami di Stato, ai ragazzi e alle operatrici del nostro centro Iris e a tutte le operatrici sociali di Montesano delle cooperative che a vario titolo lavorano e hanno continuato, con grande passione durante il Covid-19, a lavorare per l’assistenza delle persone anziane, ammalate, disabili, sole. Con questa scelta, sono certo abbiamo interpretato il sentimento dei sigg.ri De Fina, Romano, Miron che hanno voluto fare questa donazione al Comune di Montesano Sulla Marcellana”, ha concluso il Sindaco Rinaldi.

Ad Ottati, infine, un cittadino ha voluto omaggiare, in modo anonimo, tutti i bambini di età compresa tra i 3 ed i 14 anni con un pacchetto di farina ed uno di zucchero. La distribuzione avverrà questo pomeriggio, a cura dei Volontari del Nucleo Protezione Civile di Bellosguardo.

Infine a Sassano, ma per iniziativa dell’amministrazione comunale, oggi c’è stata la consegna straordinaria di mascherine chirurgiche e igienizzante per le mani per i cittadini affetti da patologie che richiedono terapie continuative praticate al di fuori del proprio domicilio, come pazienti in dialisi o pazienti che necessitano di terapie oncologiche.