Castelcivita: sei cani uccisi nel centro storico

CASTELCIVITA. Trovati 6 cani morti, probabilmente avvelenati, nel centro storico di Castelcivita. Una morte atroce e dolorosa per i 6 cani che facevano parte di un gruppetto di randagi, da tempo segnalato in paese. Il Comune, appresa la notizia, sta cercando di comprendere insieme all’Asl le cause del decesso. «I cani erano restii a qualsiasi avvicinamento, per come mi è stato detto. Uscivano nelle ore notturne nel nostro centro storico alla ricerca di cibo -spiega il sindaco Antonio Forziati- Mentre durante la giornata restavano nascosti».

«Del ritrovamento delle carcasse sono stato informato in mattina sul presto, dopodiché ho preso contatti con i colleghi della ASL per una conferma della causa del decesso (avvelenamento) e per poter procedere allo smaltimento delle carcasse».

Il sindaco Farziati, poi, condanna l’accaduto: «Si tratta sicuramente di un grave episodio che mi spinge ancor di più a mettere in essere un maggior controllo del nostro territorio, ad implementare la figura del “cane libero accudito” prevedendo degli incentivi da dare alle famiglie affidatarie».