Arriva l’ufficialità: stop ai campionati dilettantistici

Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia, a Roma per il Consiglio Federale, ha lasciato la sede dell’incontro e confermato la decisione di far riprendere non solo il campionato di Serie A, ma anche quelli di B e C. “Hanno chiuso la Lega Dilettanti, le altre vanno avanti”.

Resta il rebus relativo alle modalità con cui i campionati dilettantistici: tra la tesi più accreditata lo stop alle retrocessioni e e la promozione delle prime classificate, ma anche altre ipotesi sono sul tavolo di discussione.

L’Agropoli, ultima in classifica, potrebbe trovare un’insperata salvezza. Dall’Eccellenza sarebbe promosso il Santa Maria.