Paestum, 57mila euro per il ripristino del percorso tattile per non vedenti

CAPACCIO PAESTUM. Oltre 57mila euro per i lavori di ripristino e messa in sicurezza dei percorsi tattili per non vedenti siti in via Magna Graecia. Un’opera richiesta da tempo, considerato che il percorso risulta danneggiato in più punti e già da tempo si parla del suo ripristino. Fin ad adesso, però, nessun intervento concreto era stato posto in essere.

Ora l’amministrazione Alfieri ha dato il via libera alla perizia relativa ai lavori redatta dal geometra Antonio Franco, con una spesa di 57500 euro. I fondi arriveranno dal bilancio comunale; spetterà ora agli uffici provvedere all’attuazione dell’intervento.

Il percorso era stato realizzato anni fa nell’ambito del Progetto Arcus Beni culturali “La cultura senza barriere”. Ma negli anni, il passaggio di auto lo ha danneggiato compromettendone la funzionalità. Oggi, infatti, presenta numerose buche, come evidenziato anche in una relazione della polizia municipale, che lo rendono inutilizzabile. Di qui la decisione dell’amministrazione comunale di procedere al ripristino con un intervento risolutivo di manutenzione straordinaria.