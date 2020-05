MONTE SAN GIACOMO. La sanificazione la paga il Comune. E’ questa l’iniziativa dell’amministrazione comunale di Monte San Giacomo, guidata dal sindaco Raffaele Accetta. In previsione della riapertura dei ristoranti, infatti, l’Ente ha deciso di garantire loro l’intervento di sanificazione necessaria per poter riprendere le attività. Ma non solo: il Comune, infatti, si farà carico anche di un ulteriore sanificazione per le attività la cui apertura è prevista per il 3 giugno e per quelle già aperte.

Per quanto riguarda i ristoranti che apriranno giovedì, entro oggi sarà necessario inviare la richiesta al Comune (ore 19). Per quella che apriranno il 3 giugno l’adesione dovrà essere inviata entro il 27 maggio.

“Da parte nostra un primo sostegno doveroso”, il commento del vicesindaco Angela D’Alto.