Giù dal quinto piano: muore 16enne nel salernitano

Ancora una tragica morte sconvolge la Provincia di Salerno. Un 16enne si sarebbe lanciato dal quinto piano della sua abitazione, a Nocera Inferiore. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari del 118. Per il giovane, però, non c’è stato nulla da fare.

E’ questo l’ennesimo suicidio registrato sul territorio durante questa fase di emergenza covid.

Oggi, invece, si è sfiorata la tragedia alla stazione ferroviaria di Eboli, dove un uomo, disoccupato, si è steso sui binari in attesa del treno in arrivo.

Sul posto i carabinieri che inizialmente hanno tentato di convincere l’uomo a rialzarsi, poi, quando il treno stava per arrivare, lo hanno sollevato di forza. Successivamente l’uomo è stato trasportato in ospedale per accertamenti.