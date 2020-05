Agropoli, al via la pulizia delle spiagge

“Abbiamo iniziato la rimozione dei grossi tronchi che sono stati trasportati sui nostri arenili dalle mareggiate delle scorse settimane. Nei prossimi giorni, il lavoro proseguirà con la pulizia completa di tutte le spiagge, in vista dell’estate. Si continua, intanto, a lavorare per trovare una soluzione definitiva per la rimozione della posidonia spiaggiata”.

Così il sindaco di Agropoli Adamo Coppola ha annunciato l’avvio dei lavori che porteranno alla pulizia del Litorale. Interventi necessari in vista della stagione estiva, per la quale al momento si attendono specifiche indicazioni per la fruizione del Litorale, non soltanto per quel che concerne gli stabilimenti balneari, ma anche tratti di spiaggia libera.

Il requisito fondamentale, però, sarà certamente quello del distanziamento. A tal proposito sarà necessario rendere accessibili più tratti di litorale possibile al fine di limitare gli assembramenti in pochi punti della Costa.