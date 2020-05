Montesano, consumo d’acqua: arriva ordinanza anti sprechi

MONTESANO SULLA MARCELLANA. “Abbiamo registrato negli ultimi giorni, con l’aumentare delle temperature e la mancanza di piogge, un maggior consumo della risorsa idrica in alcune zone del territorio comunale. L’avvento del Covid-19 ha aumentato, e sotto gli occhi di tutti, l’attività di giardinaggio, orti, prelievi con autobotti, pulizie esterne e simili che richiedono l’uso dell’acqua per la quotidiana gestione. Se ne comprendono le motivazioni e le esigenze ma bisogna rinvenire soluzioni diverse dall’utilizzo dell’acqua comunale deputata, soprattutto in questo periodo dell’anno, esclusivamente all’uso domestico ed igienico-personale. Non si può in nome di qualsiasi attività ridurre la portata dell’acqua non consentendo a chi è in zone più lontane dall’avvio della condotta idrica di non potersi nemmeno lavare o cucinare”.

A dirlo è il sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi. Negli ultimi giorni l’acqua tende a diminuire sempre alle stesse ore e mai quando piove. Di qui la scelta di firmare un’ordinanza per evitare gli sprechi e sollecitare “un uso responsabile della risorsa idrica comunale, chiedendo a tutte le Forze dell’Ordine presenti sul territorio di controllare il rispetto della stessa”.

“Nel contempo, in via straordinaria e temporanea, abbiamo disposto la chiusura dei fontanini pubblici atteso il cattivo utilizzo che da alcuni ne viene fatto”, ha proseguito Rinaldi.

“Viviamo già una fase critica e piena di difficoltà dovuta all’avvento improvviso del Covid, non aumentiamo questa situazione con gesti irresponsabili. Ci affidiamo al senso di comunità di ognuno e laddove determinati atteggiamenti verranno perpetrati, richiederemo un’intensificazione dei controlli riservandoci altri interventi straordinari sulla rete”, ha concluso il primo cittadino.