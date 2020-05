Castel San Lorenzo, cade nel cortile di casa: muore 78enne

CASTEL SAN LORENZO. Era nel giardino di casa, stava camminando quando, per cause ancora da accertare, è inciampata o ha perso l’equilibrio ed è caduta a terra. L’impatto è stato fatale, per la donna non c’è stato nulla da fare.

E’ accaduto oggi a Castel San Lorenzo. A ritrovarla i familiari che hanno fatto scattare l’allarme. Per la donna, però, non c’è stato nulla da fare. Ad aver determinato la morte è probabilmente l’urto violento del capo contro lo spigolo di un marciapiede.

Sul posto oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. Dopo gli accertamenti di rito il corpo è stato liberato, per permettere l’organizzazione delle esequie. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio.