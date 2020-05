Casal Velino, guarito dal covid: il messaggio di Palmiro Cammarota

CASAL VELINO. Circa un mese passato a combattere contro il coronavirus, ora anche Palmiro Cammarota, uno dei quattro contagiati di Casal Velino, è riuscito a vedere la fine del tunnel. Un percorso complesso durante il quale ha avuto affianco diverse persone che oggi ha voluto ringraziare con una lettera aperta.

“Voglio ringraziare nostro Signore per aver superato con la mia famiglia il complicato esame del corona virus , anche se dopo un lungo e inaspettato periodo di oltre due mesi! Voglio ringraziare pure le Istituzioni, l’Amministrazione Comunale di Casal Velino in particolare il Sindaco Silvia Pisapia che ci è stata vicina e seguito in tutti i difficili passaggi susseguitisi dall’inizio alla fine della vicenda; il medico di base dr. F. Funicelli e la Prevenzione Collettiva dell’ASL di Vallo della Lucania che nonostante le difficoltà del momento, i ritardi e le incomprensioni, ci hanno assistito fino all’ultimo”, scrive Palmiro Cammarota.

Il pensiero va anche agli “amici (veri) e parenti che ci hanno sostenuto e assistititi dal primo momento”.

In questo periodo, però, non sono mancati momenti di amarezza per le critiche e le accuse subite: “Non intendo ringraziare chi ha diffuso e condiviso sui social maldicenze, falsità e offese di ogni genere, dandomi anche per malato terminale nonostante in ottima salute e totalmente asintomatico a parte i primi giorni di febbre!”. “Nei confronti di questi mi riservo ogni azione volta alla tutela della propria immagine e reputazione”, conclude.