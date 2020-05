Oroscopo: Leone, notizie positive in campo lavorativo

Ariete – Avete operato bene nella professione e ora persone influenti vi aiuteranno nella scalata al successo. In amore pazienza e tutto migliorerà.



Toro – Inaspettatamente la fortuna eliminerà gli ostacoli sul vostro cammino e nella professione procederete velocemente. L’amore migliorerà.



Gemelli – Nel lavoro andate avanti secondo il programma prestabilito anche se troverete degli ostacoli. Alti e bassi in amore.



Cancro – Affrontate gli impegni di lavoro con grande professionalità e senso di responsabilità. In amore serenità riconquistata.

Leone – Potrete mettere in evidenza le vostre qualità in un incarico nuovo e interessante. Relazioni sentimentali movimentate

Vergine – Avete dimostrato di essere elastici intellettualmente e anche adattabili: avete fatto colpo sui superiori. In amore dovrete rischiare.

Bilancia – Tutte le vostre iniziative di lavoro stanno maturando e il successo arriverà prima del previsto. In amore siete praticamente irresistibili.



Scorpione – Dovrete affrontare con coraggio e decisione una situazione d’emergenza nel lavoro. Potete farcela. In amore non correte dietro ai sogni

Sagittario – Nuova energia e una entusiasmante voglia di agire vi faranno fare passi da gigante nel lavoro. Un amore va consolidandosi

Capricorno – Vi sentite pieni di energia e di voglia di agire: nel lavoro conviene però prendere delle iniziative mirate. L’amore muove i primi passi

Acquario – Cercate di prendere una posizione chiara e decisa, soprattutto per quanto riguarda la professione. Vita sentimentale burrascosa

Pesci – Non tiratevi indietro di fronte a una proposta di collaborazione che vi sembra troppo impegnativa. Serata ricca di promesse.