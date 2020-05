Ecco come il comune di Polla sostiene il commercio locale

Il Comune di Polla in occasione della riapertura della maggior parte delle attività commerciali prevista per lunedì, ha dato via alla campagna “RiparTIAMO Polla” finalizzata alla sensibilizzazione dei cittadini affinchè facciano i propri acquisti presso le attività commerciali del paese. “Anche nel nostro paese – ha spiegato l’assessore Federica Mignoli – possiamo trovare prodotti e servizi di qualità e convenienti ed in più si contribuisce concretamente ad aiutare l’economia locale”.

L’Ente con questa campagna di sensibilizzazione si mostra vicino alle attività del territorio. “Oggi è di moda concentrare i propri acquisti online e fuori paese, presso strutture moderne come i centri commerciali. Entriamo per una cosa ed usciamo con tutt’altro. Usiamo l’auto, perdiamo tempo, pazienza e denaro, senza renderci conto che nel nostro paese possiamo trovare prodotti e servizi di qualità e convenienza”, evidenziano da palazzo di città ricordando come “acquistare da commercianti e artigiani in paese vuol dire trovare cortesia e professionalità”.

Infine un vademecum con i buoni motivi per acquistare in paese: si salva il commercio locale, si mantiene un posto di lavoro, non si deve usare l’auto, non bisogna spendere soldi per un viaggio, trovi ciò che è da altre parti, se devi cambiare la merce sei a due passi da casa.