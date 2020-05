Campania, mascherine all’aperto? Potrebbe essere l’ultima settimana

Ultima settimana con le mascherine all’aria aperta, o almeno questo è l’orientamento. Il Governo nell’ambito dell’accordo Stato-Regioni ha previsto che «Ogni regione può introdurre misure restrittive o ampliative ma allo Stato spetta il controllo ed eventuali interventi». La Campania è tra quelle che ha previsto l’obbligo di mascherine anche all’aria aperta, una regola presa in realtà da pochi altri Governatori, come nel Lazio.

Per molti un eccesso e anche un danno per la salute, secondo qualche esperto. Ma l’obbligo rimarrà ancora per questa settimana. Dall’ultima di maggio, invece, l’uso dei dispositivi di protezione dovrebbe essere limitato agli spazi chiusi o ai luoghi dove si registra il rischio assembramenti. Ciò sempre che non vi siano ragioni che impongano ulteriori misure.

La Campania, rispetto a quanto previsto dal Governo, ha inoltre confermato la quarantena per chi viene da fuori regione; per giungere in Campania, però, servono sempre motivate ragioni.