Agropoli, chiusura del lungomare San Marco: la popolazione si divide

AGROPOLI. La proposta del sindaco, Adamo Coppola, di chiudere il lungomare San Marco per agevolare i commerciant,i continua a far discutere. La popolazione di Agropoli, infatti, si dividere tra coloro che sono a favore della chiusura e coloro che invece si mostrano contrari. La maggior parte dei ristoratori e dei titolari di bar, sono a favore della chiusura per i mesi estivi e solamente per le ore serali. Critici, invece, i commercianti di via Risorgimento, ma anche di altre vie limitrofe, da via De Gasperi a via Piace. Perplessi anche i residenti della zona intimoriti dal traffico che intaserebbe i vicoli adiacenti al Lungomare.

“Per noi commercianti è una buona opportunità, potremmo allagarci e mettere più tavolini mantenendo le giuste distanze di sicurezza – dice il titolare di un bar – Dopo tutti questi mesi di chiusura abbiamo bisogno di lavorare e tenendo conto delle misure di distanziamento sociale da mantenere tra i tavolini non riusciamo a farlo solo con i nostri piccoli spazi.”

“Capiamo benissimo le esigenze dei residenti e di quanti sono contrari – dice un ristoratore – ma si tratta di poche ore serali, gli chiediamo di venirci incontro e aiutarci a vicenda. Noi ci auguriamo che se la strada non possa essere chiusa tutte le sere, almeno di chiuderla il fine settimana.”

Ma il malessere non manca: “Chiudere oggi significherebbe distruggere il commercio, sostiene un negoziate. Questa proposta va valutata, studiata e riproposta in periodi migliori”.

In questi giorni l’amministrazione comunale, insieme al corpo dei vigili urbani guidato dal comandante Carmine Di Biasi, sta cercando di trovare una giusta soluzione che possa mettere tutti d’accordo.