Padula, attiva la fibra ottica

Anche sul territorio di Padula (dal centro storico fino al parcheggio Certosa) è attiva la fibra installata dalla Telecom fino a 200 Mega. Lo fanno sapere da palazzo di città. Quindi è già possibile l’attivazione è necessario contattando il numero 187.

Il servizio presto interesserà anche altre località. “Si chiarisce che sono in fase di ultimazione i lavori per Piazza Umberto I, Via Cavour e Padula Scalo e, successivamente, anche i cittadini residenti nelle zone citate potranno attivare il collegamento”, fanno sapere da palazzo di città.