Castelnuovo: ferito durante lavori di potatura, 65enne in ospedale

Attimi di paura questa mattina nel Comune di Castelnuovo Cilento. Un uomo di circa 65 anni è finito in ospedale con un trauma cranico mentre eseguiva lavori di potatura di un albero. Un ramo che doveva cadere da un lato, ha impattato i cavi del telefono ed ha cambiato direzione, cadendo sulla tempia di una persona che stava sotto, provocandogli un taglio.

L’incidente è avvenuto in via San Nicola in località Salicuneta. Sono stati alcuni presenti a far scattare l’allarme. Sul posto i sanitari del 118.

Per l’uomo immediato il trasferimento in ospedale. I sanitari hanno riscontrato un trauma cranico.