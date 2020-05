L’annuncio di De Luca: a giugno apre l’ospedale di Agropoli

“La fase 2 è molto complicata perché abbiamo mille interessi in campo”. Lo ha detto il Governatore Vincenzo De Luca nella sua settimanale conferenza stampa. La Campania si prepara a riaprire tutto ma il presidente della giunta regionale annuncia che non sarà facile. Ecco perché sarà importante anche la risposta sanitaria che il territorio sarà capace di offrire.

“Continueremo a realizzare posti letto di terapia intensiva per stare tranquilli in autunno quando avremo un ritorno dell’epidemia covid”, ha detto.

A questo punto ha fatto riferimento ad Agropoli, per il quale non erano mancate polemiche: “C’è sempre qualche imbecille che dimentica che quell’ospedale era stato chiuso con le catene, noi lo abbiamo riaperto, abbiamo fatto i lavori per un ospedale Covid”. Poi l’annuncio: “Dal mese di giugno riapre l’ospedale, riapre il pronto soccorso con la rianimazione. Avremo radiologia 24 ore su 24, laboratori aperti, la possibilità di fare ricoveri per una settimana e abbiamo i posti letti necessari per affrontare l’estate, perché nel periodo estivo avremo un raddoppio della popolazione nei paesi costieri”, ha detto il presidente della giunta regionale.