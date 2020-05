La proposta: “Un protocollo per la gestione della movida nel Cilento”

CASTELLABATE. «I sindaci della costa del Cilento devono assolutamente predisporre un protocollo di gestione dell’estate».

A chiederlo il presidente dell’associazione Noi Consumatori di Castellabate, l’avvocato Giuseppe Russo, che guarda con preoccupazione alla prossima stagione estiva quando aumenteranno anche le presenze sul territorio comunale.

«E’ inutile avere un protocollo su come comportarci negli stabilimenti balneari se non ci sono regole per quanto riguarda la movida o le zone di passaggio», evidenzia Russo.

Per questo «a fronte di un protocollo che dica come andare a mare è giusto che ci sia anche un protocollo anche per disciplinare come gestire la movida o le zone di passeggio». Una constatazione che parte dalla constatazione che d’estate soprattutto i centri costieri, diventano particolarmente affollati.

Di qui il messaggio agli amministratori della costa cilentana: «Invito tutti i sindaci a lavorare ad un protocollo per evitare che ad ottobre siamo la zona costiera più infetta d’Italia».