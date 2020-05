Da Trenitalia un dono per le famiglie di Sapri

SAPRI. Da Trenitalia un gesto di solidarietà per la comunità in questa fase di emergenza coronavirus. Nella giornata di ieri, infatti, sono stati donati alla Croce Rossa di Sapri dei kit da distribuire alla cittadinanza, in particolare ai più bisognosi. L’iniziativa di Trenitalia è stata promossa dalla direzione del deposito di Sapri, grazie a Rossella Lamoglie. I kit comprendono generi alimentari e latte in polvere per neonati.

La solidarietà di Trenitalia

I prodotti sono stati già prelevati dai volontari della Croce Rossa Italiana che provvederanno nelle prossime ore alla distribuzione. Quella di Trenitalia rappresenta l’ennesima iniziativa di solidarietà in favore della comunità saprese.

Ancora un gesto di solidarietà per la comunità

Diverse associazioni, aziende e privati, durante questa fase di emergenza covid-19 hanno cercato di fare la propria parte per sostenere persone in difficoltà, ma anche operatori dell’ospedale dell’Immacolata chiamati agli straordinari.