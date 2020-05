VIDEO | Chiusura del Lungomare, parla Umberto Anaclerico

Chiudere il Lungomare di Agropoli al traffico. Una proposta lanciata dal sindaco Adamo Coppola ma che di fatto sta scontentando gran parte delle attività commerciali. Se infatti chi somministra alimenti e bevande ritiene di poter beneficiare di questa opportunità, più critici sono i titolari di piccole attività, non solo di via Risorgimento ma anche di via Piave e Via Alcide De Gasperi.

Perplessi anche i residenti. Ne abbiamo parlato con Umberto Anaclerico, commerciante.