Santa Maria di Castellabate, crollano calcinacci dal ponte di via Sant’Andrea

CASTELLABATE. E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania per mettere in sicurezza il viadotto su via Sant’Andrea, a Santa Maria di Castellabate. Nelle ultime ore, infatti, si era registrato il crollo di alcuni pezzi cemento. Un pericolo per pedoni, auto ed altri mezzi di di passaggio in una zona particolarmente trafficata.

Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Polizia Municipale che hanno veicolato il traffico. Non è la prima volta che è necessario intervenire per mettere in sicurezza il viadotto.

In questi giorni, inoltre, sono ripresi anche lavori su Corso Beato Simeone ad opera della Provincia, sempre per mettere in sicurezza un viadotto della via del Mare.