Sala Consilina: dopo vent’anni torna il mercato in Piazza Umberto I

SALA CONSILINA. Riapre il mercato e torna nella sua storica sede di Piazza Umberto I, in pieno centro cittadino. Il ritorno delle bancarelle, quindi, è un salto nel passato ma anche nella normalità. Erano oltre due mesi, infatti, che era stato sospeso. Il clima di questa mattina è surreale: a monitorare gli accessi gli uomini della polizia locale. La parola d’ordine è evitare assembramenti così come l‘emergenza coronavirus richiede.

Il mercato in Piazza Umberto I

Fin ora non si sono registrati problemi, si accede rispettando le distanze e indossando le mascherine di protezione. Non tantissime le presenze visti anche i timori legati a questa fase emergenziale. Distanziamento anche tra le bancarelle.

Scene del passato: mercato in Piazza Umberto I

Le prescrizioni dell’amministrazione comunale

L’amministrazione comunale per la riapertura del mercato settimanale aveva fissato talune prescrizioni: innanzitutto l’apertura unicamente per la vendita di generi alimentarei e prodotti agricoli di produzione propria; la chiusura al traffico di Piazza Umberto I e via Garibaldi; l’istituzione di una navetta in partenza da via Matteotti. L’accesso degli utenti è contingentato con varchi di accesso ed uscita.